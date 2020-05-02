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В Мукачево решили ослабить карантин с 4 мая

Киев • УНН

 • 12749 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Мукачево Закарпатской области городская комиссия по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ослабить условия карантина с 4 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городской совет Мукачево.

В Мукачево решили ослабить карантин с 4 мая

С понедельника в городе позволили открыть торговые центры и посещения парков при условии:

использования посетителями средств защиты - респираторов, или защитных масок;

обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и рукавицами;

проведения дезинфекции всех помещений каждые 2 часа;

пребывания в помещении не больше одного посетителя на 10 квадратных метров;

соблюдения дистанции между посетителями не менее 1,5 метра;

наличия дезинфекторов на входе.

Также с понедельника разрешается посещение парков и скверов при соблюдении социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, из-за ослабления карантина в Черкассах полиция открыла производство.

Как сообщал УНН ранее, в Черкассах смягчили карантин для части предпринимателей.

Министр здравоохранения Максим Степанов, находясь с рабочей поездкой в Черкасской области, осудил такое решение городских властей.

Как известно, карантин из-за эпидемии коронавируса, который ввели в Украине с 12 марта, был продлен до 11 мая.

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