В Мукачево решили ослабить карантин с 4 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Мукачево Закарпатской области городская комиссия по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ослабить условия карантина с 4 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городской совет Мукачево.
С понедельника в городе позволили открыть торговые центры и посещения парков при условии:
использования посетителями средств защиты - респираторов, или защитных масок;
обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и рукавицами;
проведения дезинфекции всех помещений каждые 2 часа;
пребывания в помещении не больше одного посетителя на 10 квадратных метров;
соблюдения дистанции между посетителями не менее 1,5 метра;
наличия дезинфекторов на входе.
Также с понедельника разрешается посещение парков и скверов при соблюдении социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.
Напомним, из-за ослабления карантина в Черкассах полиция открыла производство.
Как сообщал УНН ранее, в Черкассах смягчили карантин для части предпринимателей.
Министр здравоохранения Максим Степанов, находясь с рабочей поездкой в Черкасской области, осудил такое решение городских властей.
Как известно, карантин из-за эпидемии коронавируса, который ввели в Украине с 12 марта, был продлен до 11 мая.