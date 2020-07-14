У МОЗ заявили, що в умовах стаціонару лікування від COVID-19 є безкоштовним

"Якщо сталася така ситуація, і є відповідні ознаки коронавірусної хвороби, особливо якщо ви відчуваєте важкі ознаки, як підвищення температури – вище 38 градусів… окрім того, ускладнення дихання, ... то вам потрібно викликати екстрену медичну допомогу, тобто набирати "103", розповісти про свої ознаки, приїде відповідна бригада… І якщо будуть відповідні покази, то ви будете госпіталізовані, і, звичайно, вам буде надана медична допомога не залежно від того, чи у вас укладений договір із сімейним лікарем", - зазначив Степанов.

Також, за його словами, госпіталізації підлягають люди, які мають, у тому числі, супутні захворювання, входять до груп ризику.

На питання, чи можна сказати, що лікування COVID-19 в Україні є безкоштовним, Степанов відповів: "Все лікування, яке відбувається в умовах стаціонару, коли використовуються різні лікарські засоби, у нас це передбачено в державі, що воно все є безкоштовним".

За його словами, є прийняті відповідні нормативні акти, є фінансування лікарень, які лікують хворих на COVID-19.

"У вартість цього лікування, те, що забезпечується з державного бюджету, входить як вартість всіх лікарських засобів, маніпуляцій, які відбуваються в умовах стаціонару та підвищена заробітна плата для медичних працівників, які працюють з COVID-19", - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже понад 54,7 тис. випадків COVID-19, нових випадків за добу – 638.