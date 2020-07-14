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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102148 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 116207 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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В Минздраве заявили, что в условиях стационара лечение от COVID-19 является бесплатным

В Минздраве заявили, что в условиях стационара лечение от COVID-19 является бесплатным

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Лечение больных коронавирусной болезнью (COVID-19) в условиях стационарного ухода является бесплатным для пациентов. При этом, медицинская помощь будет предоставляться больным, даже если у них не подписано соглашение с семейным врачом. Об этом заявил на брифинге во вторник министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если произошла такая ситуация, и есть соответствующие признаки коронавирусной болезни, особенно если вы чувствуете тяжелые признаки, как повышение температуры - выше 38 градусов... кроме того, затруднение дыхания, ... то вам нужно вызвать экстренную медицинскую помощь, то есть набирать "103", рассказать о своих признаках, приедет соответствующая бригада... И если будут соответствующие показания, то вы будете госпитализированы, и, конечно, вам будет оказана медицинская помощь вне зависимости от того, заключен ли у вас договор с семейным врачом", - отметил Степанов.

Также, по его словам, госпитализации подлежат люди, имеющие, в том числе, сопутствующие заболевания, входящие в группы риска.

На вопрос, можно сказать, что лечение COVID-19 в Украине является бесплатным, Степанов ответил: "Все лечение, которое происходит в условиях стационара, когда используются различные лекарственные средства, у нас это предусмотрено в государстве, оно все является бесплатным".

По его словам, есть принятые соответствующие нормативные акты, есть финансирование больниц, которые лечат больных COVID-19.

"В стоимость этого лечения, то, что обеспечивается из государственного бюджета, входит как стоимость всех лекарственных средств, манипуляций, которые происходят в условиях стационара и повышенная заработная плата для медицинских работников, которые работают с COVID-19", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине уже более 54,7 тыс. случаев COVID-19, новых случаев за сутки - 638.

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