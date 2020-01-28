У МОЗ запевнили, що вживають заходи із недопущення поширення коронавірусу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. В Міністерстві охорони здоров’я вживають ряд заходів для забезпечення контролю над ситуацією стосовно поширення китайського коронавірусу і недопущення поширення хвороби. Про це під час пресбрифінгу на тему: "Про ситуацію щодо коронавірусної інфекції 2019-nCoV" повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський, передає кореспондент УНН.
"Вживається цілий ряд заходів, для того, щоб забезпечити контроль над ситуацією і вжити заходи з недопущення поширення цієї хвороби. Штаб ухвалив декілька оперативних рішень, серед яких наступні: запровадження температурного скринінгу на прямих рейсах з Китаю, який відбувається. І сьогодні також був рейс... й можна було побачити. Друге - це інформування департаментів охорони здоров’я, лабораторних центрів та інших установ і закладів, які знаходяться в системі охорони здоров’я, щодо того, як поводитись, як виявляти випадок і як діяти у випадку підозри", - сказав Скіпальський.
Він зазначив, що для інформування використовували рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо коронавірусу, Також лікарям, установам та керівникам установ, які можуть стикнутися з запитаннями щодо виявлення китайського коронавірусу або його діагностики дали контакти осіб, які можуть консультувати їх.
"Такий перелік фахівців був наданий з їхніми телефонами та готовністю консультувати в оперативному режимі. Із додаткових заходів: також були проведені Центром громадського здоров’я навчальні або координаційні зустрічі з керівниками лабораторних центрів щодо поводження і заходів з реагування і координації, а також з Департаментами охорони здоров’я", - додав Андрій Скіпальський.
Нагадаємо, ВООЗ підвищила рівень загрози поширення нового коронавірусу.