В Минздраве заверили, что принимают меры по недопущению распространения коронавируса в Украине

"Используется целый ряд мероприятий, для того, чтобы обеспечить контроль над ситуацией и принять меры по недопущению распространения этой болезни. Штаб принял несколько оперативных решений, среди которых следующие: введение температурного скрининга на прямых рейсах из Китая, который происходит. И сегодня также был рейс... и можно было увидеть. Второе - это информирование департаментов здравоохранения, лабораторных центров и других учреждений, которые находятся в системе здравоохранения, о том, как вести себя, как обнаруживать случай и как действовать в случае подозрения", - сказал Скипальский.

Он отметил, что для информирования использовали рекомендации Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу, также врачам, учреждениям и руководителям учреждений, которые могут столкнуться с вопросами по выявлению китайского коронавируса или его диагностики дали контакты лиц, которые могут консультировать их.

"Такой перечень специалистов был предоставлен с их телефонами и готовностью консультировать в оперативном режиме. С дополнительных мероприятий: также были проведены Центром общественного здоровья учебные или координационные встречи с руководителями лабораторных центров по обращению и мероприятиям по реагированию и координации, а также с Департаментом охраны здоровья", - добавил Андрей Скипальский.

Напомним, ВОЗ повысила уровень угрозы распространения нового коронавируса.