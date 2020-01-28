У МОЗ закликали не вакцинуватися від смертельного коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. В Міністерстві охорони здоров’я закликали не вакцинуватись від нового коронавірусу, оскільки вакцини від нього не існує. Про це під час пресбрифінгу на тему: "Про ситуацію щодо коронавірусної інфекції 2019-nCoV" повідомив член експертної групи оперативного штабу МОЗ, лікар-анестезіолог Сергій Добров, інформує УНН.
"З’явилася інформація на певних сайтах про можливість вакцинуватися від нового коронавірусу. Це неправда. Тобто, не слід надіятися або купляти ці вакцини, яких на сьогоднішній день не існує ще ніде в світі", - сказав Сергій Добров.
Нагадаємо, Центр з контролю та профілактики захворювань Китаю приступив до розробки вакцини від коронавірусу нового типу 2019-nCoV, що викликає пневмонію.