В Минздраве призвали не вакцинироваться от смертельного коронавируса

"Появилась информация на определенных сайтах о возможности вакцинироваться от нового коронавируса. Это неправда. То есть, не следует надеяться или покупать эти вакцины, которые на сегодняшний день не существует еще нигде в мире", - сказал Сергей Добров.

Напомним, Центр по контролю и профилактики заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV, что вызывает пневмонию.