В Минздраве призвали не вакцинироваться от смертельного коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Министерстве здравоохранения призвали не прививаться от нового коронавируса, поскольку вакцины от него не существует. Об этом во время пресс-брифинга на тему: "О ситуации касательно коронавирусной инфекции 2019-nCoV" сообщил член экспертной группы оперативного штаба Минздрава, врач-анестезиолог Сергей Добров, информирует УНН.
"Появилась информация на определенных сайтах о возможности вакцинироваться от нового коронавируса. Это неправда. То есть, не следует надеяться или покупать эти вакцины, которые на сегодняшний день не существует еще нигде в мире", - сказал Сергей Добров.
Напомним, Центр по контролю и профилактики заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV, что вызывает пневмонию.