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У МОЗ вірять, що дотримання карантину дозволить почати "піднімати економіку" вже за два тижні

У МОЗ вірять, що дотримання карантину дозволить почати "піднімати економіку" вже за два тижні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. За умови дотримання карантинних заходів, через два тижні в Україні можна буде розпочинати "піднімати економіку". Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Карантин – це не канікули, карантин – це привентивні заходи подолання епідемії коронавірусної хвороби на території нашої країни. Дотримуючись їх, ми рятуємо життя українців, ми не навантажуємо систему охорони здоров’я і через два тижні ми розпочнемо піднімати економіку нашої країни. В іншому разі, якщо ми не будемо дотримуватись карантинних заходів, є ризик, що епідемія буде розвиватись і пік захворюваності може піднятись", - сказав Ляшко.

З його слів, це може призвести до негативних наслідків, як було в інших країнах, коли будуть паралізовані системи охорони здоров’я.

Як повідомлялося в УНН, напередодні Ляшко заявив, що в Україні очікується пік поширення коронавірусу 14-15 квітня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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