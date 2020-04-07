В Минздраве верят, что соблюдение карантина позволит начать "поднимать экономику" уже через две недели
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. При условии соблюдения карантинных мероприятий, через две недели в Украине можно будет начинать "поднимать экономику". Об этом сказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Карантин - это не каникулы, карантин - это привентивни меры преодоления эпидемии коронавирусной болезни на территории нашей страны. Следуя им, мы спасаем жизни украинцев, мы не нагружаем систему здравоохранения и через две недели мы начнем поднимать экономику нашей страны. В другом случае, если мы не будем придерживаться карантинных мероприятий, есть риск, что эпидемия будет развиваться и пик заболеваемости может подняться", - сказал Ляшко.
По его словам, это может привести к негативным последствиям, как было в других странах, когда будут парализованы системы здравоохранения.
Как сообщалось в УНН, накануне Ляшко заявил, что в Украине ожидается пик распространения коронавируса 14-15 апреля.