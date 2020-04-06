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Пік поширення коронавірусу очікується на 14-15 квітня - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Україні очікується пік поширення коронавируса 14-15 квітня. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.

“Ми бачимо сценарій (як поширювався вірус в інших країнах — ред) і у нас кожен день є оновлений прогноз, і коли нам говорять про 14-15 квітня", — буде найбільше навантаження на систему охорони здоров’я”, — сказав Ляшко.

Він зазначив, що в ці дні очікується найбільша смертність від коронавірусу і заходи спрямовані на те, щоб потенційні наслідки від поширення інфекції в Україні розтягнути в часі.

При цьому Ляшко закликав не порушувати правила карантину, а також не скуповувати медикаменти в аптеках без необхідності.

“Це — криза, яку ми повинні подолати”, — підсумував він.

Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 — летальні.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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