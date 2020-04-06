Пик распространения коронавируса ожидается на 14-15 апреля - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Украине ожидается пик распространения коронавируса 14-15 апреля. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
“Мы видим сценарий (как распространялся вирус в других странах — ред) и у нас каждый день есть обновленный прогноз, и когда нам говорят о 14-15 апреля — будет наибольшая нагрузка на систему здравоохранения”, — сказал Ляшко.
Он отметил, что в эти дни ожидается наибольшая смертность от коронавируса и меры, направленные на то, чтобы потенциальные последствия распространения инфекции в Украине растянуть во времени.
При этом Ляшко призвал не нарушать правила карантина, а также не скупать медикаменты в аптеках без необходимости.
“Это — кризис, который мы должны преодолеть”, — подытожил он.
Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 — летальные.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.