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У МОЗ розповіли про ситуацію з поширенням COVID-19 в регіонах

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Міністерстві охорони здоров’я надали статистику щодо ситуації в регіонах з поширенням COVID-19, станом на 24 серпня 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.

У МОЗ розповіли про ситуацію з поширенням COVID-19 в регіонах

Так, в 16 областях захворюваність за 14 днів на 100 тис. населення перевищує допустиму в 40 осіб. Зокрема, це такі області: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, місто Київ, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська. Серед них найвищий показник захворюваності в Чернівецькій області - 278,3 людини на 100 тис. населення.

Зазначається, що найбільша кількість ліжок у закладах охорони здоров’я першої хвилі є в Житомирській області - 2904. Найвищий показник охоплення тестуванням на COVID-19 в місті Києві - 162,0 за останні 7 днів на 100 тис. населення. Всі інші області відповідають показнику в 24 тести на 100 тис.

Також вказано, що в закладах охорони здоров’я завантаженість ліжок пацієнтами з підтвердженим COVID-19 становлять понад 50% за останні 5 днів тільки в місті Києві, де зайняті 50,3% ліжок.

Нагадаємо, в Україні вже понад 108 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 658.

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