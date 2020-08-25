У МОЗ розповіли про ситуацію з поширенням COVID-19 в регіонах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Міністерстві охорони здоров’я надали статистику щодо ситуації в регіонах з поширенням COVID-19, станом на 24 серпня 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, в 16 областях захворюваність за 14 днів на 100 тис. населення перевищує допустиму в 40 осіб. Зокрема, це такі області: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, місто Київ, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська. Серед них найвищий показник захворюваності в Чернівецькій області - 278,3 людини на 100 тис. населення.
Зазначається, що найбільша кількість ліжок у закладах охорони здоров’я першої хвилі є в Житомирській області - 2904. Найвищий показник охоплення тестуванням на COVID-19 в місті Києві - 162,0 за останні 7 днів на 100 тис. населення. Всі інші області відповідають показнику в 24 тести на 100 тис.
Також вказано, що в закладах охорони здоров’я завантаженість ліжок пацієнтами з підтвердженим COVID-19 становлять понад 50% за останні 5 днів тільки в місті Києві, де зайняті 50,3% ліжок.
Нагадаємо, в Україні вже понад 108 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 658.