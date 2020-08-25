В Минздраве рассказали о ситуации с распространением COVID-19 в регионах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Министерстве здравоохранения предоставили статистику по ситуации в регионах с распространением COVID-19, по состоянию на 24 августа 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, в 16 областях заболеваемость за 14 дней на 100 тыс. населения превышает допустимую в 40 человек. В частности, это такие области: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, город Киев, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская. Среди них самый высокий показатель заболеваемости в Черновицкой области - 278,3 человека на 100 тыс. населения.
Отмечается, что наибольшее количество коек в учреждениях здравоохранения первой волны есть в Житомирской области - 2904. Самый высокий показатель охвата тестированием на COVID-19 в Киеве - 162,0 за последние 7 дней на 100 тыс. населения. Все остальные области соответствуют показателю в 24 тесты на 100 тыс.
Также указано, что в учреждениях здравоохранения загруженность коек пациентов с подтвержденным COVID-19 составляют более 50% за последние 5 дней только в Киеве, где заняты 50,3% коек.
Напомним, в Украине уже более 108 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1 658.