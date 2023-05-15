У МОЗ роз'яснили процес зарахування випускників медичних вишів до інтернатури
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, як буде відбуватись зарахування випускників закладів вищої медичної освіти до інтернатури. Про це йдеться у повідомленні на сайті МОЗ, передає УНН.
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Вступ до інтернатури за обраною спеціальністю можна буде здійснити за конкурсним балом, який розраховується на основі середнього балу оцінок, тестів КРОК 2,ОСКІ, КРОК 3 та співбесіди.
МОЗ назвало наступні кроки для вступу до інтернатури за новою моделлю:
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- Випускник, знаючи свій конкурсний бал, самостійно в електронному кабінеті обирає спеціальність, вищий заклад освіти та базу стажування. Він має можливість вказати 5 власних пріоритетів за спеціальністю, закладом освіти та базою стажування. До 15 червня випускник подає заяву для участі в рейтинговому розподілі.
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- Автоматизований електронний розподіл на основі конкурсного балу та встановлених випускником пріоритетів визначає пропозицію щодо спеціальності, закладу освіти та бази стажування.
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- До 15 липня випускник приймає або відхиляє пропозицію. У разі відмови від пропозиції, випускник має можливість через рік взяти участь в новому рейтингуванні.
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- З 1 серпня лікар-інтерн приступає до проходження інтернатури.
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Також у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що у 2023 році зарахування та розподіл в інтернатуру здійснюється за алгоритмом на основі рейтингу, який формує заклад вищої освіти. Така процедура буде передбачена для випускників бюджетної форми навчання. Алгоритм зарахування "бюджетників" є наступним:
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- Департаменти охорони здоров’я місцевих військових адміністрацій надають МОЗ переліки вакансій лікарів-інтернів на базах стажування;
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- МОЗ інформує ЗВО про фіксований обсяг місць державного замовлення інтернів за спеціальностями окремо для кожної області;
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- ЗВО формують рейтинг випускників на основі їхньої академічної успішності та з урахуванням сімейного стану й стану здоров’я;
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- У ЗВО створюють комісії з розподілу випускників, до складу яких входять ректор, проректори, декани, представники студентського самоврядування тощо;
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- Комісії надають випускникам пропозиції щодо спеціальності та місця проходження інтернатури не пізніше ніж за два тижні до закінчення навчання.
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До цього, нова модель інтернатури передбачає оновлення переліку спеціальностей. З 35 спеціальностей, які раніше можна було здобути в інтернатурі, залишилося лише 23. Повний список можна переглянути на сайті МОЗ.
Після закінчення інтернатури лікарі мають можливість отримати вторинну спеціальність.
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