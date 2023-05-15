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У МОЗ роз'яснили процес зарахування випускників медичних вишів до інтернатури

У МОЗ роз'яснили процес зарахування випускників медичних вишів до інтернатури

Київ • УНН

 • 975054 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, як буде відбуватись зарахування випускників закладів вищої медичної освіти до інтернатури. Про це йдеться у повідомленні на сайті МОЗ, передає УНН.

Деталі

Вступ до інтернатури за обраною спеціальністю можна буде здійснити за конкурсним балом, який розраховується на основі середнього балу оцінок, тестів КРОК 2,ОСКІ, КРОК 3 та співбесіди.

МОЗ назвало наступні кроки для вступу до інтернатури за новою моделлю:

  • Випускник, знаючи свій конкурсний бал, самостійно в електронному кабінеті обирає спеціальність, вищий заклад освіти та базу стажування. Він має можливість вказати 5 власних пріоритетів за спеціальністю, закладом освіти та базою стажування. До 15 червня випускник подає заяву для участі в рейтинговому розподілі.
  • Автоматизований електронний розподіл на основі конкурсного балу та встановлених випускником пріоритетів визначає пропозицію щодо спеціальності, закладу освіти та бази стажування.
  • До 15 липня випускник приймає або відхиляє пропозицію. У разі відмови від пропозиції, випускник має можливість через рік взяти участь в новому рейтингуванні.
  • З 1 серпня лікар-інтерн приступає до проходження інтернатури.

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Також у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що у 2023 році зарахування та розподіл в інтернатуру здійснюється за алгоритмом на основі рейтингу, який формує заклад вищої освіти. Така процедура буде передбачена для випускників бюджетної форми навчання. Алгоритм зарахування "бюджетників" є наступним:

  • Департаменти охорони здоров’я місцевих військових адміністрацій надають МОЗ переліки вакансій лікарів-інтернів на базах стажування;
  • МОЗ інформує ЗВО про фіксований обсяг місць державного замовлення інтернів за спеціальностями окремо для кожної області;
  • ЗВО формують рейтинг випускників на основі їхньої академічної успішності та з урахуванням сімейного стану й стану здоров’я;
  • У ЗВО створюють комісії з розподілу випускників, до складу яких входять ректор, проректори, декани, представники студентського самоврядування тощо;
  • Комісії надають випускникам пропозиції щодо спеціальності та місця проходження інтернатури не пізніше ніж за два тижні до закінчення навчання.

До цього, нова модель інтернатури передбачає оновлення переліку спеціальностей. З 35 спеціальностей, які раніше можна було здобути в інтернатурі, залишилося лише 23. Повний список можна переглянути на сайті МОЗ.

Після закінчення інтернатури лікарі мають можливість отримати вторинну спеціальність.

Нагадаємо

8 травня в Україні розпочалася вступна кампанія зі вступу до магістратури українських ВНЗ. Реєстрація бажаючих здобути ступінь «магістра» триватиме до 31 травня включно.

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