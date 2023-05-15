Доставляння, зберігання та щеплення: уряд розширив функції Центрів вакцинації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Уряд ухвалив постанову, згідно з якою за імунопрофілактику регіонів тепер відповідає Центр контролю профілактики хвороб. Щоб зробити цю послугу доступною у найвіддаленіших куточках країни, МОЗ у співпраці з UNICEF та ВООЗ закупили машини, обладнання та провели навчання персоналу, пише УНН з посиланням на МОЗ.
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Уряд ухвалив постанову, яка передбачає передачу частини функцій з імунопрофілактики до Центрів контролю профілактики хвороб (ЦКПХ).
Йдеться про функцію з доставляння, зберігання, розподілу та дотримання умов холодового ланцюга під час транспортування, зберігання та використання вакцин. МОЗ забезпечило розширення функціоналу Центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ, що дозволить наблизити послуги з імунізації для кожного українця незалежно від економічного, соціального статусу та місцеперебування, а також забезпечити безперебійну наявність вакцин на рівні пунктів щеплень, пояснили у МОЗ.
Підготовка та узгодження такого рішення, тривала майже 2 роки. Йдеться про закупівлю та доставлення автомобілів, холодильного обладнання, рефрижераторів, холодових кімнат, комплексних програм навчання фахівців і створення відповідних підрозділів на рівні ЦКПХ, які будуть виконувати вказану функцію.
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«Зі свого боку, МОЗ із міжнародними партнерами забезпечили Центри контролю та профілактики хвороб в кожній області усім необхідним обладнанням для зберігання та перевезення вакцин, щоб вони мали можливість повноцінно забезпечити усі логістичні процеси з дотриманням вимог холодового ланцюга», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Уряд уповноважив та поклав відповідальність за процеси імунопрофілактики на головних державних санітарних лікарів – керівників ЦКПХ. Наразі за підтримки МОЗ та міжнародних партнерів, ЦКПХ забезпечені усім необхідним для зберігання та транспортування вакцин.
В межах співпраці з міжнародними партнерами UNICEF та ВООЗ, а також у партнерстві з ЄС, ЦКПХ по країні оснащено 26 холодових кімнат (на загальну суму 924 тисяч доларів) та передано 36 автомобілів (30 мінібусів і 6 вантажних автомобілів на загальну суму 2,36 млн доларів).
У межах спільного проєкту МОЗ та Світового Банку, заклади охорони здоров'я та ЦКПХ отримали спеціалізоване холодильне обладнання. А саме: 2068 одиниць холодильників з льодовим захистом, 1034 одиниці морозильних камер з акумулятором холоду, 2066 мережевих комбінованих холодильників та 4134 одиниць пристроїв контролю температури (логерів) на загальну суму 11,2 млн доларів США. Передбачено також впровадження цифрового онлайн-інструменту для мапування усіх точок вакцинації та холодового обладнання та навчання персоналу закладів для ефективного використання нових можливостей «холодового ланцюга», повідомляє МОЗ.
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Усі співробітники відділів імунізації ЦКПХ забезпечені комп’ютерним обладнанням для виконання своїх функцій, зокрема збору даних, моніторингу запасів вакцин та охоплення щепленнями. Для проведення виїзних сесій вакцинації у віддалених сільських районах, контролю за імунізацією та епідеміологічним наглядом і розслідування спалахів ВООЗ, у партнерстві з ЄС, було закуплено і поставлено до ЦКПХ автобуси та автівки.
Для співробітників ЦКПХ вже проведено навчання з управління процесом імунізації на всіх етапах від планування щеплень, логістики вакцин до їхнього використання, пише МОЗ.
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