Доставляння, зберігання та щеплення: уряд розширив функції Центрів вакцинації

ukru
Ексклюзив
07:03 • 5825 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 20801 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 281240 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 379363 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 310978 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 344780 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308001 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223550 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207021 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165583 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.6 м/с
88 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 21742 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 25357 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 33652 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 33032 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 31298 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 400272 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 542978 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 575570 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 572418 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 471998 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 10244 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208278 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 379364 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 177859 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168606 перегляди
Актуальне
Доставляння, зберігання та щеплення: уряд розширив функції Центрів вакцинації

Доставляння, зберігання та щеплення: уряд розширив функції Центрів вакцинації

Київ • УНН

 • 1094065 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Уряд ухвалив постанову, згідно з якою за імунопрофілактику регіонів тепер відповідає Центр контролю профілактики хвороб. Щоб зробити цю послугу доступною у найвіддаленіших куточках країни, МОЗ у співпраці з UNICEF та ВООЗ закупили машини, обладнання та провели навчання персоналу, пише УНН з посиланням на МОЗ.

Деталі

Уряд ухвалив постанову, яка передбачає передачу частини функцій з імунопрофілактики до Центрів контролю профілактики хвороб (ЦКПХ). 

Йдеться про функцію з доставляння, зберігання, розподілу та дотримання умов холодового ланцюга під час транспортування, зберігання та використання вакцин. МОЗ забезпечило розширення функціоналу Центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ, що дозволить наблизити послуги з імунізації для кожного українця незалежно від економічного, соціального статусу та місцеперебування, а також забезпечити безперебійну наявність вакцин на рівні пунктів щеплень, пояснили у МОЗ.

Підготовка та узгодження такого рішення, тривала майже 2 роки. Йдеться про закупівлю та доставлення автомобілів, холодильного обладнання, рефрижераторів, холодових кімнат, комплексних програм навчання фахівців і створення відповідних підрозділів на рівні ЦКПХ, які будуть виконувати вказану функцію.

Цитата

«Зі свого боку, МОЗ із міжнародними партнерами забезпечили Центри контролю та профілактики хвороб в кожній області усім необхідним обладнанням для зберігання та перевезення вакцин, щоб вони мали можливість повноцінно забезпечити усі логістичні процеси з дотриманням вимог холодового ланцюга», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Уряд уповноважив та поклав відповідальність за процеси імунопрофілактики на головних державних санітарних лікарів – керівників ЦКПХ. Наразі за підтримки МОЗ та міжнародних партнерів, ЦКПХ забезпечені усім необхідним для зберігання та транспортування вакцин.

В межах співпраці з міжнародними партнерами UNICEF та ВООЗ, а також у партнерстві з ЄС, ЦКПХ по країні оснащено 26 холодових кімнат (на загальну суму 924 тисяч доларів) та передано 36 автомобілів (30 мінібусів і 6 вантажних автомобілів на загальну суму 2,36 млн доларів).

У межах спільного проєкту МОЗ та Світового Банку, заклади охорони здоров'я та ЦКПХ отримали спеціалізоване холодильне обладнання. А саме: 2068 одиниць холодильників з льодовим захистом, 1034 одиниці морозильних камер з акумулятором холоду, 2066 мережевих комбінованих холодильників та 4134 одиниць пристроїв контролю температури (логерів) на загальну суму 11,2 млн доларів США. Передбачено також впровадження цифрового онлайн-інструменту для мапування усіх точок вакцинації та холодового обладнання та навчання персоналу закладів для ефективного використання нових можливостей «холодового ланцюга», повідомляє МОЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як COVID відкрив "золоту еру" вакцин - аналізують спеціалісти

Усі співробітники відділів імунізації ЦКПХ забезпечені комп’ютерним обладнанням для виконання своїх функцій, зокрема збору даних, моніторингу запасів вакцин та охоплення щепленнями. Для проведення виїзних сесій вакцинації у віддалених сільських районах, контролю за імунізацією та епідеміологічним наглядом і розслідування спалахів ВООЗ, у партнерстві з ЄС, було закуплено і поставлено до ЦКПХ автобуси та автівки.

Для співробітників ЦКПХ вже проведено навчання з управління процесом імунізації на всіх етапах від планування щеплень, логістики вакцин до їхнього використання, пише МОЗ. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що таке стрес, хто найменше від нього захищений та як з ним боротися – розповідає експертка

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,804.21