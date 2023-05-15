Доставка, хранение и прививки: правительство расширило функции Центров вакцинации

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Правительство приняло постановление, согласно которому за иммунопрофилактику регионов теперь отвечает  Центр контроля профилактики болезней. Чтобы сделать эту услугу доступной в самых отдаленных уголках страны, Минздрав в сотрудничестве с UNICEF и ВОЗ закупили машины, оборудование и провели обучение персонала, пишет УНН со ссылкой на Минздрав.

Детали

Правительство приняло постановление, которое предусматривает передачу части функций по иммунопрофилактике в Центры контроля профилактики болезней (ЦКПБ). 

Речь идет о функции по доставке, хранению, распределению и соблюдению условий холодовой цепи при транспортировке, хранении и использовании вакцин. Минздрав обеспечил расширение функционала Центров контроля и профилактики болезней МОЗ, что позволит приблизить услуги по иммунизации для каждого украинца независимо от экономического, социального статуса и местонахождения и обеспечить бесперебойное наличие вакцин на уровне пунктов прививок, объясняет Минздрав.

Подготовка и согласование такого решения длилась почти 2 года. Речь идет о закупке и доставке автомобилей, холодильного оборудования, рефрижераторов, холодильных комнат, комплексных программ обучения специалистов и создании соответствующих подразделений на уровне ЦКПХ, которые будут выполнять указанную функцию.

Цитата

«Со своей стороны, Минздрав с международными партнерами обеспечили Центры контроля и профилактики болезней в каждой области всем необходимым оборудованием для хранения и перевозки вакцин, чтобы они имели возможность полноценно обеспечить все логистические процессы с соблюдением требований холодовой цепи», – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Правительство уполномочило и возложило ответственность за процессы иммунопрофилактики на главных государственных санитарных врачей – руководителей ЦКПХ. Сейчас при поддержке Минздрава и международных партнеров ЦКПХ обеспечены всем необходимым для хранения и транспортировки вакцин.

В рамках сотрудничества с международными партнерами UNICEF и ВОЗ, в партнерстве с ЕС, ЦКПХ были оснащены 26 холодовыми комнатами (на общую сумму 924 тысяч долларов), а также было передано 36 автомобилей (30 минибусов и 6 грузовых автомобилей на общую сумму 2,36 млн долларов).

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Все сотрудники отделов иммунизации ЦКПХ обеспечены компьютерным оборудованием для выполнения своих функций, в частности сбора данных, мониторинга запасов вакцин и охвата прививками. Для проведения выездных сессий вакцинации в отдаленных сельских районах, контроля за иммунизацией и эпидемиологическим надзором и расследования вспышек ВОЗ, в партнерстве с ЕС, в ЦКПХ были закуплены и поставлены автобусы и автомобили.

Для сотрудников ЦКПХ уже проведено обучение по управлению процессом иммунизации на всех этапах от планирования прививок, логистики вакцин до их использования, пишет Минздрав.

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