В Минздраве разъяснили процесс зачисления выпускников медицинских вузов в интернатуру

Детали

Поступление в интернатуру по выбранной специальности можно будет осуществить по конкурсному баллу, который рассчитывается на основе среднего балла оценок, тестов КРОК 2, ОСКИ, КРОК 3 и собеседования.

Минздрав назвал следующие шаги для поступления в интернатуру по новой модели:



Выпускник, зная свой конкурсный балл, самостоятельно в электронном кабинете выбирает специальность, высшее учебное заведение и базу стажировки. Он имеет возможность указать 5 собственных приоритетов по специальности, учебному заведению и базе стажировки. До 15 июня выпускник подает заявление для участия в рейтинговом распределении.



Автоматизированное электронное распределение на основе конкурсного балла и установленных выпускником приоритетов определяет предложение по специальности, учебному заведению и базе стажировки.



До 15 июля выпускник принимает или отклоняет предложение. В случае отказа от предложения, выпускник имеет возможность через год принять участие в новом рейтинговании.



С 1 августа врач-интерн приступает к прохождению интернатуры.



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Также в Министерстве здравоохранения сообщили, что в 2023 году зачисление и распределение в интернатуру осуществляется по алгоритму на основе рейтинга, который формирует заведение высшего образования. Такая процедура будет предусмотрена для выпускников бюджетной формы обучения. Алгоритм зачисления "бюджетников" является следующим:



Департаменты здравоохранения местных военных администраций предоставляют Минздраву перечни вакансий врачей-интернов на базах стажировки;



Минздрав информирует ЗВО о фиксированном объеме мест государственного заказа интернов по специальностям отдельно для каждой области;



ЗВО формируют рейтинг выпускников на основе их академической успеваемости и с учетом семейного положения и состояния здоровья;



В ЗВО создают комиссии по распределению выпускников, в состав которых входят ректор, проректоры, деканы, представители студенческого самоуправления и т.п.;



Комиссии предоставляют выпускникам предложения по специальности и месту прохождения интернатуры не позднее чем за две недели до окончания обучения.



К этому, новая модель интернатуры предусматривает обновление перечня специальностей. Из 35 специальностей, которые ранее можно было получить в интернатуре, осталось только 23. Полный список можно посмотреть на сайте Минздрава.

После окончания интернатуры врачи имеют возможность получить вторичную специальность.

Напомним

8 мая в Украине началась вступительная кампания по поступлению в магистратуру украинских ВУЗов. Регистрация желающих получить степень «магистра» продлится до 31 мая включительно.