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В Минздраве разъяснили процесс зачисления выпускников медицинских вузов в интернатуру

В Минздраве разъяснили процесс зачисления выпускников медицинских вузов в интернатуру

Киев • УНН

 • 975053 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, как будет происходить зачисление выпускников учреждений высшего медицинского образования в интернатуру. Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава, передает УНН.

Детали

Поступление в интернатуру по выбранной специальности можно будет осуществить по конкурсному баллу, который рассчитывается на основе среднего балла оценок, тестов КРОК 2, ОСКИ, КРОК 3 и собеседования.

Минздрав назвал следующие шаги для поступления в интернатуру по новой модели:

  • Выпускник, зная свой конкурсный балл, самостоятельно в электронном кабинете выбирает специальность, высшее учебное заведение и базу стажировки. Он имеет возможность указать 5 собственных приоритетов по специальности, учебному заведению и базе стажировки. До 15 июня выпускник подает заявление для участия в рейтинговом распределении.
  • Автоматизированное электронное распределение на основе конкурсного балла и установленных выпускником приоритетов определяет предложение по специальности, учебному заведению и базе стажировки.
  • До 15 июля выпускник принимает или отклоняет предложение. В случае отказа от предложения, выпускник имеет возможность через год принять участие в новом рейтинговании.
  • С 1 августа врач-интерн приступает к прохождению интернатуры.

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Также в Министерстве здравоохранения сообщили, что в 2023 году зачисление и распределение в интернатуру осуществляется по алгоритму на основе рейтинга, который формирует заведение высшего образования. Такая процедура будет предусмотрена для выпускников бюджетной формы обучения. Алгоритм зачисления "бюджетников" является следующим:

  • Департаменты здравоохранения местных военных администраций предоставляют Минздраву перечни вакансий врачей-интернов на базах стажировки;
  • Минздрав информирует ЗВО о фиксированном объеме мест государственного заказа интернов по специальностям отдельно для каждой области;
  • ЗВО формируют рейтинг выпускников на основе их академической успеваемости и с учетом семейного положения и состояния здоровья;
  • В ЗВО создают комиссии по распределению выпускников, в состав которых входят ректор, проректоры, деканы, представители студенческого самоуправления и т.п.;
  • Комиссии предоставляют выпускникам предложения по специальности и месту прохождения интернатуры не позднее чем за две недели до окончания обучения.

К этому, новая модель интернатуры предусматривает обновление перечня специальностей. Из 35 специальностей, которые ранее можно было получить в интернатуре, осталось только 23. Полный список можно посмотреть на сайте Минздрава.

После окончания интернатуры врачи имеют возможность получить вторичную специальность.

Напомним

8 мая в Украине началась вступительная кампания по поступлению в магистратуру украинских ВУЗов. Регистрация желающих получить степень «магистра» продлится до 31 мая включительно.

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