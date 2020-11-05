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У МОЗ пояснили, як хочуть штрафувати за неносіння масок у громадських місцях

У МОЗ пояснили, як хочуть штрафувати за неносіння масок у громадських місцях

Київ • УНН

 • 14011 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Протокол за неносіння масок у громадських місцях буде складатися безпосередньо на місці, тобто працюватиме за тим же принципом, як і штрафи за порушення правил дорожнього руху. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Повідомляється, що зважаючи на кількість нових хворих, МОЗ нагадує про необхідність дотримання встановлених правил протиепідемічної безпеки та закликає прийняти законопроект №3891 щодо застосування штрафів за відсутність масок у відведених для цього місцях. Цей законопроект є необхідним задля більш ефективного захисту людей від зараження коронавірусною хворобою.

"Згідно з цим законопроектом, який був поданий Кабміном ще 17 липня, штраф за відсутність маски становитиме від 170 до 255 гривень. Протокол буде складатися безпосередньо на місці, тобто працюватиме за тим же принципом, як і штрафи за порушення правил дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроект, який передбачає запровадження штрафу від 170 до 255 грн за неносіння маски у громадських місцях та транспорті.

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