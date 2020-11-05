В Минздраве объяснили, как хотят штрафовать за неношение масок в общественных местах

Сообщается, что учитывая количество новых больных, Минздрав напоминает о необходимости соблюдения установленных правил противоэпидемической безопасности и призывает принять законопроект №3891 о применении штрафов за отсутствие масок в отведенных для этого местах. Этот законопроект необходим для более эффективной защиты людей от заражения коронавирусной болезнью.

"Согласно этому законопроекту, который был подан Кабмином еще 17 июля, штраф за отсутствие маски составит от 170 до 255 гривен. Протокол будет составляться непосредственно на месте, то есть работать по тому же принципу, как и штрафы за нарушение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Напомним, парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект, предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте.