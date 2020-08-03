У МОЗ пояснили, чому змінили підхід щодо посилення карантинних заходів

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Області, у яких перевищували показники кількості коронавірусної хвороби, повинні були кожні три дні збирати регіональну комісію ТЕБ та НС та з’ясовувати, що саме сприяло перевищенню національних індикаторів, вводити жорсткі обмежувальні протиепідеміологічні заходи. На жаль, такого не відбувалося, тому і були змінені підходи. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Щоб запровадити будь-яку із зон: „жовту“, „помаранчеву“, або „червону“ потрібно декілька підстав. Перша — впродовж останніх п’яти днів область в цілому повинна перевищувати національні індикатори, які діяли в нашій країні з моменту послаблення карантинних заходів. Ці чотири індикатори вже загально відомі: заповненість ліжок, рівні тестування полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментним аналізом — не менше 24 на 100 тис. населення, коефіцієнт виявлення позитивних випадків під час тестування — не більше 11% та коефіцієнт приросту в динаміці захворювань який вираховується беручи сім останніх днів у порівнянні з попередніми сімома днями”, — розповів Ляшко.

За його словами, станом на 30 липня, перед засіданням Національної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, чотири цих показники п’ять днів поспіль, а то і більше перевищували 8 областей на території України.

“Саме ці 8 областей повинні були за умовами, які діяли в попередній постанові про карантин, кожні свої три дні збирати регіональну комісію ТЕБ та НС, заслуховувати питання, що саме сприяло збільшенню кількості коронавірусної хвороби, або перевищення цих національних індикаторів та вводити жорсткі обмежувальні протиепідеміологічні заходи. На жаль такого не відбувалося, тому і були змінені підходи. Постанова про карантин, яка введена Кабінетом міністрів України, наразі чітко передбачає, що рішення про введення жорстокіших обмежувальних протиепідеміологічних заходів на території області, адміністративно-територіальної одиниці області вводиться Державою комісією техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на підставі проведених обрахунків”, — сказав Ляшко.

Також Ляшко пояснив, як проводять ці обрахунки.

"Ми бачимо, що область, яка перевищує п’ять днів поспіль національні показники, далі розраховується вклад кожної адміністративно-територіальної одиниці, району, міста обласного значення в загальний рівень перевищення значення показників. І тільки після цього відповідно до того який вклад у якому відсотковому співвідношенні визначається район або місто обласного значення відноситься до “зеленої”, “жовтої”, “помаранчевої” та “червоної” зони“, — розповів Ляшко.

Нагадаємо, у МОЗ роз’яснили специфіку транспортних обмежень до районів “червоної” зони.

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