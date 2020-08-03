У МОЗ роз’яснили специфіку транспортних обмежень до районів "червоної" зони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, чи є в Україні специфіка перетину адмінмежі, наприклад, з "зеленої" зони до "червоної". Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Що стосується роботи громадського транспорту у "червоній" зоні – вона припиняється. Тобто перетин цієї межі можливий тільки на власному автомобільному транспорті, якщо кількість осіб не більше 5 за виключенням дітей до 14 років", - сказав Степанов.
Він також запевнив, що необхідності додатково здавати тест при таких поїздках - немає.
Нагадаємо, з 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на "зони", залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.