У МОЗ роз’яснили специфіку транспортних обмежень до районів "червоної" зони

"Що стосується роботи громадського транспорту у "червоній" зоні – вона припиняється. Тобто перетин цієї межі можливий тільки на власному автомобільному транспорті, якщо кількість осіб не більше 5 за виключенням дітей до 14 років", - сказав Степанов.

Він також запевнив, що необхідності додатково здавати тест при таких поїздках - немає.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на "зони", залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.