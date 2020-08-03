В Минздраве объяснили, почему изменили подход по усилению карантинных мероприятий

“Чтобы ввести любую из зон: ”желтую“, ”оранжевую“ или ”красную“ нужно несколько оснований. Первое — в течение последних пяти дней область в целом должна превышать национальные индикаторы, которые действовали в нашей стране с момента ослабления карантинных мероприятий. Эти четыре индикатора уже общеизвестные: заполненность кроватей, уровне тестирования полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа — не менее 24 на 100 тыс. населения, коэффициент обнаружения положительных случаев во время тестирования — не более 11% и коэффициент прироста в динамике заболеваний вычисляемый за семь последних дней по сравнению с предыдущими семью днями”, - рассказал Ляшко.

По его словам, по состоянию на 30 июля, перед заседанием Национальной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, четыре этих показателя пять дней, а то и больше превышали 8 областей на территории Украины.

“Именно эти 8 областей должны были по условиям, которые действовали в предыдущем постановлении о карантине, каждые свои три дня собирать региональную комиссию ТЭБ и ЧС, заслушивать вопрос, что именно способствовало увеличению количества коронавирусной болезни, или превышение этих национальных индикаторов и вводить жесткие ограничительные противоэпидемические мероприятия. К сожалению такого не происходило, поэтому и были изменены подходы. Постановление о карантине, которое введено Кабинетом министров Украины, пока четко предусматривает, что решение о введении жестоких ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории области, административно-территориальной единицы области вводится государственной комиссией техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основании проведенных вычислений”, - сказал Ляшко.

Также Ляшко объяснил, как проводят эти расчеты.

“Мы видим, что область, которая превышает пять дней подряд национальные показатели, далее рассчитывается вклад каждой административно-территориальной единицы, района, города областного значения в общий уровень превышения значения показателей. И только после этого в соответствии с тем, какой вклад в каком процентном соотношении, определяется район или город областного значения, который относится к „зеленой“, „желтой“, „оранжевой“ и „красной“ зоне”, - рассказал Ляшко.

Напомним, в Минздраве разъяснили специфику транспортных ограничений в районы “красной” зоны.