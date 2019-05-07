У МОЗ пояснили, чому тютюнові вироби для нагрівання не є безпечними

“Наприкінці квітня Агенція з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) при Міністерстві охорони здоров’я і соціальних служб США дозволила продаж системи для нагрівання тютюну IQOS на ринку США, але з дуже жорсткими обмеженнями (які застосовуються до тютюнових виробів). FDA не визнала, що куріння тютюнового виробу для нагрівання є безпечнішим для здоров’я, оскільки бракує достовірних даних”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, стіки для новітніх систем куріння містять тютюн і викликають залежність. Крім того, пристрої не допомагають відмовитися від куріння звичайних сигарет.

Відмічається, що наразі бракує незалежних досліджень щодо їхнього впливу на здоров’я.

Нагадаємо, подорожчання тютюнової продукції у цьому році очікується на рівні 19% внаслідок підвищення акцизного податку на неї, алкоголь може зрости в ціні на 6-9% щорічно по 2021 рік.



