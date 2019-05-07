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В МОЗ объяснили, почему табачные изделия для нагрева не являются безопасными

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения объяснили, почему табачные изделия для нагрева не являются безопасными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

"В конце апреля Агентство по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США разрешил продажу системы для нагрева табака IQOS на рынке США, но с очень жесткими ограничениями (которые применяются к табачным изделиям). FDA не признала, что курение табачного изделия для нагрева безопаснее для здоровья, поскольку не хватает достоверных данных", - говорится в сообщении.

Отмечается, стики для новейших систем курения содержат табак и вызывают зависимость. Кроме того, устройства не помогают отказаться от курения обычных сигарет.

Отмечается, что сейчас не хватает независимых исследований по их влияния на здоровье.

Напомним, подорожание табачной продукции в этом году ожидается на уровне 19% вследствие повышения акцизного налога на нее, алкоголь может вырасти в цене на 6-9% ежегодно по 2021 год.

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