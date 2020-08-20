У МОЗ повідомили про забезпеченість лікарень першої хвилі при "найгіршому сценарії" пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Лікарні першої хвилі в Україні на сьогоднішній день забезпечені засобами індивідуального захисту приблизно на три місяці. Про це під час онлайн-обговорення у четвер сказала заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.
"Що стосується забезпеченості у середньому лікарень першої хвилі: за даними моніторингу, по більшості областей ми маємо забезпеченість засобами індивідуального захисту приблизно на три місяці. Проте, не по всім категоріям, а по деяким, наприклад, найбільша потреба зараз у рукавичках та багаторазових масках, які використовуються у лікарнях", - сказала Шаталова.
Водночас, вона зауважила, що по різним областям ситуація відрізняється.
"Так, де ми бачимо найбільшу кількість хворих, то до двох місяців забезпечені: Вінницька, Івано-Франківська, Закарпатська, Черкаська, Харківська, Тернопільська області. Що стосується найкращого захисту від коронавірусної хвороби – це захист для лікарів першої хвилі: міста Києва, Волинської, Дніпропетровської, Полтавської, Тернопільської, Херсонської і Хмельницької областей. Середній рівень – до 60 днів: це Житомир, Закарпаття, Львів, Миколаїв, Одеса, Чернігів і Черкаси", - зазначила заступниця міністра.
З її слів, на сьогодні це "ситуація при найгірших сценаріях".
Як повідомляв УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше заявив, що українським лікарням не вистачає фінансування, а лікарі кажуть, що це не те, чого вони очікували від медичної реформи.