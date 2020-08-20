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4 марта, 13:25 • 107804 просмотра

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В Минздраве сообщили об обеспеченности больниц первой волны при "наихудшем сценарии" пандемии

В Минздраве сообщили об обеспеченности больниц первой волны при "наихудшем сценарии" пандемии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Больницы первой волны в Украине на сегодняшний день обеспечены средствами индивидуальной защиты примерно на три месяца. Об этом во время онлайн-обсуждения в четверг сказала заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.

"Что касается обеспеченности в среднем больниц первой волны: по данным мониторинга, в большинстве областей мы имеем обеспеченность средствами индивидуальной защиты примерно на три месяца. Однако, по всем категориям, а по некоторым, например, наибольшая потребность сейчас в перчатках и многоразовых масках, которые используются в больницах", - сказала Шаталова.

Вместе с тем она отметила, что по разным областям ситуация отличается.

"Так, где мы видим наибольшее количество больных, то до двух месяцев обеспечены: Винницкая, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черкасская, Харьковская, Тернопольская области. Что касается наилучшей защиты от коронавирусной болезни - это защита для врачей первой волны: Киева, Волынской, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской и Хмельницкой областей. Средний уровень - до 60 дней: это Житомир, Закарпатье, Львов, Николаев, Одесса, Чернигов и Черкассы", - отметила заместитель министра.

По ее словам, на сегодня это "ситуация при наихудших сценариях".

Как сообщал УНН, министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что украинским больницам не хватает финансирования, а врачи говорят, что это не то, чего они ожидали от медицинской реформы.

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