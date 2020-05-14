У МОЗ повідомили, коли вболівальники повернуться на трибуни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, цей футбольний сезон будуть догравати за порожніх трибун. Глядачів можуть пустити на стадіони лише з осені, передає УНН.
"Ми плануємо відновлення деяких спортивних змагань з 22 травня. Це можливо тільки за порожніх трибун", - сказав Степанов.
Він додав, що зустрічався з президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком задля обговорення механізму відновлення УПЛ.
"Це можливо тільки за дотримання протиепідемічних заходів - все, що необхідно для запобігання поширенню COVID-19. Що стосується 30 травня, то ми дійсно розглядаємо цю дату. Зараз триває спілкування з епідеміологами на предмет безпечного проведення цих змагань", - уточнив міністр.
Степанов додав, що дограватимуть футбольний сезон за порожніх трибун.
"Коли фанати повернуться на трибуни? Коли в Україні коронавірусу практично не буде. Якщо будуть поодинокі випадки в різних куточках країни, уболівальники зможуть повернутися на стадіони. У цьому сезоні гратимуть за порожніх трибун. Раніше вересня ми навіть не можемо це питання розглядати", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що матчі Прем'єр-ліги планують відновити 30 травня. Хоча, не виключено, що чемпіонат почнуть догравати 6 червня.
Як писав УНН, позиція президента УАФ Андрія Павелка полягає у тому, що футбольний сезон має бути дограно, а спортивний принцип визначення переможця - збережено.