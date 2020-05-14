В Минздраве сообщили, когда болельщики вернутся на трибуны в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, этот футбольный сезон будут доигрывать при пустых трибунах. Зрителей могут пустить на стадионы только с осени, передает УНН.
"Мы планируем возобновление некоторых спортивных соревнований с 22 мая. Это возможно только при пустых трибунах", - сказал Степанов.
Он добавил, что встречался с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко для обсуждения механизма возобновления УПЛ.
"Это возможно только при соблюдении противоэпидемических мероприятий - все, что необходимо для предотвращения распространения COVID-19. Что касается 30 мая, то мы действительно рассматриваем эту дату. Сейчас идет общение с эпидемиологами на предмет безопасного проведения этих соревнований", - уточнил министр.
Степанов добавил, что доигрывать футбольный сезон будут при пустых трибунах.
"Когда фанаты вернутся на трибуны? Когда в Украине коронавируса практически не будет. Если будут единичные случаи в разных уголках страны, болельщики смогут вернуться на стадионы. В этом сезоне будут играть при пустых трибунах. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что матчи Премьер-лиги планируют возобновить 30 мая. Хотя, не исключено, что чемпионат начнут доигрывать 6 июня.
Как писал УНН, позиция президента УАФ Андрея Павелко заключается в том, что футбольный сезон должен быть доигран, а спортивный принцип определения победителя - сохранен.