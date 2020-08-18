У МОЗ планують включити "Черкаський кардіодиспансер" до пілотного проекту з трансплантацій

"На минулому тижні відбулась робоча поїздка команди Міністерства охорони здоров’я до міста Черкаси... відбувся візит до "Черкаського кардіодиспансеру". Під час зустрічі ми на практиці впевнилися, що даний заклад має всі необхідні ресурси, провів всю необхідну підготовчу роботу та має велике бажання розпочати проведення трансплантацій серця у Черкаській області. За результатами візиту ми отримали всі необхідні документи, щоб включити цей заклад до нашого пілотного проекту із питань розвитку трансплантацій і ми впевнені, що починаючи уже із вересня-місяця відповідні зміни будуть внесені до постанови і заклад розпочне свою роботу у цьому напрямку", - сказав Ігор Іващенко.

Він додав, що під час візиту вони також відвідали "Черкаський обласний онкологічний диспансер". У ньому проводиться активна робота, щоб розпочати проведення трансплантацій нирки.

"Готуються відповідні фахівці в інших закладах України. У той же час, це є єдиний заклад, який уже здійснює трансплантацію кісткового мозку і розширює перелік трансплантацій, які він хоче проводити. На даний момент у закладі проведено 21 трансплантацію кісткового мозку для наших громадян. Також заклад готовий до кінця року провести ще близько 10 таких трансплантацій", - зазначив Ігор Іващенко.

За його словами, минулого тижня МОЗ провів нараду за участі представників Офісу Президента, МВС, ДПСУ, ДСНС та Мін’юсту щодо подальших дій у сфері трансплантацій. Під час наради обговорювали супровід автомобілями Нацполіції швидких, які здійснюють перевезення донорів чи реципієнтів для трансплантації, а також залучення авіатранспорту для перевезення донорських органів. Також обговорювали законодавчі аспекти трансплантації.

Нагадаємо, МОЗ анонсувало розширення списку лікарень, які робитимуть трансплантації в Україні.