В Минздраве планируют включить "Черкасский кардиодиспансер" в пилотный проект по трансплантации

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86395 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102468 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127590 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107801 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127946 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101384 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102184 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104066 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
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4 марта, 07:12 • 101510 просмотра

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В Минздраве планируют включить "Черкасский кардиодиспансер" в пилотный проект по трансплантации

В Минздраве планируют включить "Черкасский кардиодиспансер" в пилотный проект по трансплантации

Киев  •  УНН

 • 13882 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. "Черкасский кардиодиспансер" планируют с сентября включить в пилотный проект Министерства здравоохранения по развитию трансплантаций. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

"На прошлой неделе состоялась рабочая поездка команды Министерства здравоохранения в город Черкассы... состоялся визит в "Черкасский кардиодиспансер". Во время встречи мы на практике убедились, что данное учреждение имеет все необходимые ресурсы, провело всю необходимую подготовительную работу и имеет большое желание начать проведение трансплантаций сердца в Черкасской области. По результатам визита мы получили все необходимые документы, чтобы включить это заведение до нашего пилотного проекта по развитию трансплантаций и мы уверены, что начиная уже с сентября-месяца соответствующие изменения будут внесены к постановлению и заведение начнет свою работу в этом направлении", - сказал Игорь Иващенко.

Он добавил, что во время визита они также посетили "Черкасский областной онкологический диспансер". В нем проводится активная работа, чтобы начать проведение трансплантаций почки.

"Готовятся соответствующие специалисты в других заведениях Украины. В то же время, это единственное заведение, которое уже осуществляет трансплантацию костного мозга и расширяет перечень трансплантаций, которые он хочет проводить. На данный момент в заведении проведено 21 трансплантацию костного мозга для наших граждан. Также заведение готово до конца года провести еще около 10 таких трансплантаций", - отметил Игорь Иващенко.

По его словам, на прошлой неделе Минздрав провел совещание с участием представителей Офиса Президента, МВД, ГПСУ, ГСЧС и Минюста относительно дальнейших действий в сфере трансплантации. Во время совещания обсуждали сопровождение автомобилями Нацполиции скорых, осуществляющих перевозки доноров или реципиентов для трансплантации, а также привлечение авиатранспорта для перевозки донорских органов. Также обсуждали законодательные аспекты трансплантации.

Напомним, Минздрав анонсировал расширение списка больниц, которые будут делать трансплантации в Украине.

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