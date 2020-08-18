В Минздраве планируют включить "Черкасский кардиодиспансер" в пилотный проект по трансплантации

"На прошлой неделе состоялась рабочая поездка команды Министерства здравоохранения в город Черкассы... состоялся визит в "Черкасский кардиодиспансер". Во время встречи мы на практике убедились, что данное учреждение имеет все необходимые ресурсы, провело всю необходимую подготовительную работу и имеет большое желание начать проведение трансплантаций сердца в Черкасской области. По результатам визита мы получили все необходимые документы, чтобы включить это заведение до нашего пилотного проекта по развитию трансплантаций и мы уверены, что начиная уже с сентября-месяца соответствующие изменения будут внесены к постановлению и заведение начнет свою работу в этом направлении", - сказал Игорь Иващенко.

Он добавил, что во время визита они также посетили "Черкасский областной онкологический диспансер". В нем проводится активная работа, чтобы начать проведение трансплантаций почки.

"Готовятся соответствующие специалисты в других заведениях Украины. В то же время, это единственное заведение, которое уже осуществляет трансплантацию костного мозга и расширяет перечень трансплантаций, которые он хочет проводить. На данный момент в заведении проведено 21 трансплантацию костного мозга для наших граждан. Также заведение готово до конца года провести еще около 10 таких трансплантаций", - отметил Игорь Иващенко.

По его словам, на прошлой неделе Минздрав провел совещание с участием представителей Офиса Президента, МВД, ГПСУ, ГСЧС и Минюста относительно дальнейших действий в сфере трансплантации. Во время совещания обсуждали сопровождение автомобилями Нацполиции скорых, осуществляющих перевозки доноров или реципиентов для трансплантации, а также привлечение авиатранспорта для перевозки донорских органов. Также обсуждали законодательные аспекты трансплантации.

Напомним, Минздрав анонсировал расширение списка больниц, которые будут делать трансплантации в Украине.