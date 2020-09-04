У МОЗ оновили список країн "червоної" зони
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України у п’ятницю оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон з урахуванням кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення, передає УНН.
Таким чином, до переліку "зеленої" зони входять 143 країни, зокрема: Росія, Нідерланди, Швейцарія, Велика Британія, Польща, Білорусь, Грузія та Єгипет.
У "червоному" списку залишаються 50 країн, зокрема: Мальдіви, США, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Чорногорія, Хорватія, Румунія та Вірменія.
Як повідомляв УНН, в Україні на 8:40 4 вересня зафіксовано вже понад 130 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у понад 2,7 тисячі.