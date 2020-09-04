В Минздраве обновили список стран "красной" зоны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министерство здравоохранения Украины в пятницу обновило список стран "красной" и "зеленой" зон с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, передает УНН.
Таким образом, в перечень "зеленой" зоны входят 143 страны, в частности: Россия, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Польша, Беларусь, Грузия и Египет.
В "красном" списке остаются 50 стран, в том числе: Мальдивы, США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория, Хорватия, Румыния и Армения.
Как сообщал УНН, в Украине на 8:40 4 сентября зафиксировано уже более 130 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 2,7 тысячи.