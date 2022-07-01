У МОЗ немає доступу до південних регіонів, де є ризики спалаху холери

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"По холері у нас є ендемічно визначені регіони. Це якраз Південь нашої країни. І сьогодні мало того, що це ендимічно, тобто там циркуляція збудника холери виявляється майже постійно в цих регіонах", - сказав Ляшко.

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За його словами, на минулому тижні було 600 досліджень води з поверхневих водойм токсигенних штамів.

"Тобто штамів, які можуть викликати холеру - не було виявлено. Але моніторинг у нас посилений в тих місцях, де ми можемо це роботи, бо до значної території ендемічно значимих регіонів по холері у нас, на жаль, нема доступу через повномасштабне вторгнення рф, нелюдські вчинки, блок-пости", - розповів Ляшко.

Ляшко зазначив, що досліджувалися за минулий тиждень десь півтори тисячі зразків біологічного матеріалу, який забраний від людей, які хворіли на гострі кишкові інфекції.

"Дослідження на холеру серед них проводилося у 611 пацієнтів. Жодного випадку холери не підтверджено. Система епіднагляду працює. Мережа закладів охорони здоров'я інфекційного профілю також готується до потенційного можливого прийому хворих на гострі кишкові інфекційні хвороби. У тому числі і холеру, але ми всі розуміємо, в яких умовах доводиться працювати і лікарням, і лікарям саме там, де відбуваються активні бойові дії", - сказав Ляшко.

Доповнення

Як писав УНН, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтверджує ризики виникнення холери у Маріуполі, у регіоні створили запаси засобів для лікування та вакцинації.

Київводоканал спростував інформацію про те, що водопровідна вода може бути небезпечна через наявність в ній холерної палички.

Раніше повідомлялося, що випадків холери в Україні не виявлено.