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У Минздрава нет доступа к южным регионам, где есть риски вспышки холеры

У Минздрава нет доступа к южным регионам, где есть риски вспышки холеры

Киев • УНН

 • 152767 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. К значительной территории эндемически значимых регионов по холере у Минздрава нет доступа из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире украинского телемарафона, добавив, что на юге есть эндемически определенные регионы, передает УНН.

Цитата

"По холере у нас есть эндемически определенные регионы. Это как раз Юг нашей страны. И сегодня мало того, что это эндимично, то есть там циркуляция возбудителя холеры оказывается почти постоянно в этих регионах", - сказал Ляшко.

Детали

По его словам, на прошлой неделе было 600 исследований воды из поверхностных водоемов токсигенных штаммов.

"То есть штаммов, которые могут вызвать холеру - не было обнаружено. Но мониторинг у нас усилен в тех местах, где мы можем это делать, потому что на значительную территорию эндемически значимых регионов по холере у нас, к сожалению, нет доступа через полномасштабное вторжение россии, бесчеловечные поступки, блок-посты", - рассказал Ляшко.

Ляшко отметил, что исследовались за прошедшую неделю около полутора тысяч образцов биологического материала, который отобран от людей, болевших острыми кишечными инфекциями.

"Исследование на холеру среди них проводилось у 611 пациентов. Ни одного случая холеры не подтверждено. Система эпиднадзора работает. Сеть учреждений здравоохранения инфекционного профиля также готовится к потенциальному возможному приему больных острыми кишечными инфекционными болезнями. В том числе и холеру, но мы все понимаем, в каких условиях приходится работать и больницам, и врачам именно там, где происходят активные боевые действия", – сказал Ляшко.

Дополнение

Как писал УНН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтверждает риски возникновения холеры в Мариуполе, в регионе создали запасы средств для лечения и вакцинации.

Киевводоканал опроверг информацию о том, что водопроводная вода может быть опасна из-за наличия в ней холерной палочки.

Ранее сообщалось, что случаев холеры в Украине не обнаружено.

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