У МОЗ назвали умову, за якої можна уникнути локдауну

“Дотримання маскового режиму — одне з головних правил протиепідемічної безпеки. Носіть маски та захистить від хвороби себе та своїх близьких. Якщо 95% людей будуть дотримуватися маскового режиму, можна буде уникнути локдауну”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 22 листопада зафіксовано понад 624 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 12 тисяч.