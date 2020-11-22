У МОЗ назвали умову, за якої можна уникнути локдауну

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Уникнути локдауну можна буде у тому випадку, якщо 95% людей будуть дотримуватися маскового режиму. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал “Коронавірус інфо”.

“Дотримання маскового режиму — одне з головних правил протиепідемічної безпеки. Носіть маски та захистить від хвороби себе та своїх близьких. Якщо 95% людей будуть дотримуватися маскового режиму, можна буде уникнути локдауну”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 22 листопада зафіксовано понад 624 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 12 тисяч.

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