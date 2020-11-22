В Минздраве назвали условие, при котором можно избежать локдауна

“Соблюдение масочного режима — одно из главных правил противоэпидемической безопасности. Носите маски и защитит от болезни себя и своих близких. Если 95% людей будут придерживаться масочного режима, можно будет избежать локдауну”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине на 8 часов 22 ноября зафиксировано более 624 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 12 тысяч.