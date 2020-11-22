В Минздраве назвали условие, при котором можно избежать локдауна
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Избежать локдауна можно будет в том случае, если 95% людей будут придерживаться масочного режима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал “Коронавирус Инфо”.
“Соблюдение масочного режима — одно из главных правил противоэпидемической безопасности. Носите маски и защитит от болезни себя и своих близких. Если 95% людей будут придерживаться масочного режима, можно будет избежать локдауну”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине на 8 часов 22 ноября зафиксировано более 624 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 12 тысяч.