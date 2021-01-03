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У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Станом на 3 січня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень – у столиці, а також у Запорізькій, Київській, Миколаївській та Черкаській областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Запорізькій області - 464,3 (-), у Миколаївській області - 495,5 (-) та у місті Києві – 423,9 (-).

Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області області – 84,1 (-) та у Закарпатській області - 110,7 (-).

Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 3 січня зафіксовано вже 1,074 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст за 2 січня – понад 4 тисячі, що менше, ніж добою раніше.

Українські Національні Новини

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