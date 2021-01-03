В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. По состоянию на 3 января ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в столице, а также в Запорожской, Киевской, Николаевской и Черкасской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Запорожской области - 464,3 (-), в Николаевской области - 495,5 (-) и в городе Киеве - 423,9 (-).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 84,1 (-) и в Закарпатской области - 110,7 (-).
Как сообщал УНН, в Украине на 8 часов 3 января зафиксировано уже 1,074 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 2 января - более 4 тысяч, что меньше, чем сутками ранее.