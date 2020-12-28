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У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Станом на 28 грудня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень — у Запорізькій і Черкаській областях та місті Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Запорізькій області — 577,9, місті Києві — 541,9, Черкаській області — 539,9.

Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області — 114,1, у Вінницькій області — 140,3 та у Закарпатській області — 144,6.

Нагадаємо, в Україні вже 1,03 млн випадків COVID-19, за добу - 4 385.

Як раніше повідомлялося в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19.

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