В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Запорожской области - 577,9, Киеве - 541,9, Черкасской области - 539,9.

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 114,1, в Винницкой области - 140,3 и в Закарпатской области - 144,6.

Напомним, в Украине уже 1,03 млн случаев COVID-19, за сутки - 4385.

Как ранее сообщалось в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19.