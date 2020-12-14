У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Станом на 14 грудня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - у Києві, на Черкащині та Сумщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у місті Києві – 746,0 (+), у Черкаській області – 731,3 (-) та у Сумській області – 707,1 (-).
Найнижчий показник захворюваності: у Вінницькій області - 164,3 (-), у Кіровоградській області – 224,2 (-) та у Закарпатській області - 235,6 (-).
Додамо, в Україні на ранок 14 грудня зафіксовано вже 900 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 451.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.