У МОЗ назвали регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві, Одеській та Київській областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях", - повідомив голова МОЗ.
Загалом ситуація з поширенням коронавірусу по областях та у Києві виглядає так:
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- Київ – 91 743 (+605 за добу)
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- Вінницька – 19 866 (+65)
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- Волинська – 28 246 (+227)
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- Дніпропетровська – 49 535 (+461)
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- Донецька – 29 660 (+262)
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- Житомирська – 34 491 (+418)
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- Закарпатська – 26 153 (+137)
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- Запорізька – 42 435 (+440)
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- Івано-Франківська – 40 768 (+100)
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- Київська – 49 044 (+521)
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- Кіровоградська – 7 225 (+59)
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- Луганська – 7 929 (+40)
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- Львівська – 53 844 (+182)
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- Миколаївська – 24 099 (+235)
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- Одеська – 58 283 (+584)
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- Полтавська – 29 450 (+329)
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- Рівненська – 36 262 (+145)
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- Сумська – 35 968 (+266)
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- Тернопільська – 31 283 (+118)
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- Харківська – 62 428 (+104)
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- Херсонська – 14 207 (+235)
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- Хмельницька – 34 840 (+40)
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- Черкаська – 31 607 (+398)
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- Чернівецька – 36 889 (+194)
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- Чернігівська – 24 411 (+286)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на ранок 14 грудня зафіксовано вже 900 666 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 506 718 осіб, летальних випадків – 15 247. Добовий приріст випадків - менше ніж 6,5 тисячі, мінімальне значення з початку грудня, однак традиційне зменшення кількості випадків наприкінці тижня.