В Минздраве назвали регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Одесской и Киевской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях", - сообщил глава Минздрава.
В целом ситуация с распространением коронавируса по областям и в Киеве выглядит так:
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- Киев - 91743 (+605 за сутки)
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- Винницкая - 19 866 (+65)
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- Волынская - 28246 (+227)
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- Днепропетровск - 49535 (+461)
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- Донецк - 29660 (+262)
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- Житомирская - 34 491 (+418)
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- Закарпатская - 26 153 (+137)
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- Запорожская - 42435 (+440)
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- Ивано-Франковск - 40768 (100)
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- Киевская - 49044 (+521)
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- Кировоградская - 7225 (+59)
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- Луганская - 7929 (+40)
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- Львовская - 53844 (+182)
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- Николаевская - 24099 (+235)
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- Одесская - 58 283 (+584)
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- Полтавская - 29450 (+329)
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- Ровенская - 36262 (+145)
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- Сумская - 35968 (+266)
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- Тернопольская - 31283 (+118)
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- Харьковская - 62428 (+104)
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- Херсонская - 14207 (+235)
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- Хмельницкая - 34 840 (+40)
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- Черкасская - 31 607 (+398)
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- Черновицкая - 36 889 (+194)
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- Черниговская - 24 411 (+286)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на утро 14 декабря зафиксировано уже 900 666 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 506 718 человек, летальных исходов - 15 247. Суточный прирост случаев - менее 6,5 тысячи, минимальное значение с начала декабря, однако традиционное уменьшение количества случаев в конце недели.