У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Станом на 4 грудня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Сумщині, Черкащині та Запоріжжі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Сумській області – 1054,4 (+), у Черкаській області - 762,9 (+) та у Запорізькій області – 743,9 (+).
Найнижчий показник захворюваності: у Луганській області - 186,2 (+), у Кіровоградській області – 197,8 (+) та у Вінницькій області - 221,8 (-).
Додамо, в Україні на ранок 4 грудня зафіксовано вже 787 тис. випадків COVID-19, за добу - 15 131.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.