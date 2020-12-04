У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Сумській області – 1054,4 (+), у Черкаській області - 762,9 (+) та у Запорізькій області – 743,9 (+).

Найнижчий показник захворюваності: у Луганській області - 186,2 (+), у Кіровоградській області – 197,8 (+) та у Вінницькій області - 221,8 (-).

Додамо, в Україні на ранок 4 грудня зафіксовано вже 787 тис. випадків COVID-19, за добу - 15 131.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.