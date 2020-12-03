У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Станом на 3 грудня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Сумщині, Черкащині та Київщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Сумській області – 1040,4 (+), у Черкаській області - 759,7 (-) та у Київській області – 734,1 (+).
Найнижчий показник захворюваності: у Луганській області - 182,2 (+), у Кіровоградській області – 190,7 (+) та у Вінницькій області - 224,5 (-).
Додамо, в Україні на ранок 3 грудня зафіксовано вже 772 тис. випадків COVID-19, за добу - 14 496.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19.