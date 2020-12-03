МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях", - повідомив Степанов.

При цьому захворюваність по областях і у Києві виглядає наступним чином:



Київ – 75 376 (+1 364 за добу)



Вінницька – 17 988 (+273)



Волинська – 25 121 (+330)



Дніпропетровська – 40 966 (+818)



Донецька – 24 175 (+423)



Житомирська – 30 630 (+397)



Закарпатська – 23 880 (+234)



Запорізька – 33 615 (+1 060)



Івано-Франківська – 38 080 (+534)



Київська – 40 427 (+924)



Кіровоградська – 5 701 (+195)



Луганська – 6 610 (+143)



Львівська – 48 144 (+667)



Миколаївська – 19 894 (+446)



Одеська – 47 920 (+935)



Полтавська – 23 926 (+635)



Рівненська – 32 223 (+425)



Сумська – 31 184 (+830)



Тернопільська – 28 673 (+298)



Харківська – 57 267 (+906)



Херсонська – 11 087 (+428)



Хмельницька – 30 943 (+715)



Черкаська – 24 776 (+730)



Чернівецька – 34 432 (+282)



Чернігівська – 19 722 (+504)



Нагадаємо, в Україні на 3 грудня зафіксовано вже 772 760 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 384 426 осіб, летальних випадків – 12 960. Добовий приріст випадків захворювання - понад 14 тисяч, при цьому кількість одужалих другу добу поспіль перевищує кількість захворілих.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 22-у - за кількістю смертей від COVID-19.