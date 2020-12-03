МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві та Запорізькій області - по більш ніж тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях", - повідомив Степанов.
При цьому захворюваність по областях і у Києві виглядає наступним чином:
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- Київ – 75 376 (+1 364 за добу)
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- Вінницька – 17 988 (+273)
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- Волинська – 25 121 (+330)
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- Дніпропетровська – 40 966 (+818)
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- Донецька – 24 175 (+423)
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- Житомирська – 30 630 (+397)
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- Закарпатська – 23 880 (+234)
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- Запорізька – 33 615 (+1 060)
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- Івано-Франківська – 38 080 (+534)
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- Київська – 40 427 (+924)
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- Кіровоградська – 5 701 (+195)
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- Луганська – 6 610 (+143)
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- Львівська – 48 144 (+667)
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- Миколаївська – 19 894 (+446)
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- Одеська – 47 920 (+935)
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- Полтавська – 23 926 (+635)
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- Рівненська – 32 223 (+425)
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- Сумська – 31 184 (+830)
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- Тернопільська – 28 673 (+298)
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- Харківська – 57 267 (+906)
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- Херсонська – 11 087 (+428)
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- Хмельницька – 30 943 (+715)
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- Черкаська – 24 776 (+730)
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- Чернівецька – 34 432 (+282)
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- Чернігівська – 19 722 (+504)
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Нагадаємо, в Україні на 3 грудня зафіксовано вже 772 760 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 384 426 осіб, летальних випадків – 12 960. Добовий приріст випадків захворювання - понад 14 тисяч, при цьому кількість одужалих другу добу поспіль перевищує кількість захворілих.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 22-у - за кількістю смертей від COVID-19.