МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві та Запорізькій області - по більш ніж тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях", - повідомив Степанов.

При цьому захворюваність по областях і у Києві виглядає наступним чином:

  • Київ – 75 376 (+1 364 за добу)
  • Вінницька – 17 988 (+273)
  • Волинська – 25 121 (+330)
  • Дніпропетровська – 40 966 (+818)
  • Донецька – 24 175 (+423)
  • Житомирська – 30 630 (+397)
  • Закарпатська – 23 880 (+234)
  • Запорізька – 33 615 (+1 060)
  • Івано-Франківська – 38 080 (+534)
  • Київська – 40 427 (+924)
  • Кіровоградська – 5 701 (+195)
  • Луганська – 6 610 (+143)
  • Львівська – 48 144 (+667)
  • Миколаївська – 19 894 (+446)
  • Одеська – 47 920 (+935)
  • Полтавська – 23 926 (+635)
  • Рівненська – 32 223 (+425)
  • Сумська – 31 184 (+830)
  • Тернопільська – 28 673 (+298)
  • Харківська – 57 267 (+906)
  • Херсонська – 11 087 (+428)
  • Хмельницька – 30 943 (+715)
  • Черкаська – 24 776 (+730)
  • Чернівецька – 34 432 (+282)
  • Чернігівська – 19 722 (+504)

Нагадаємо, в Україні на 3 грудня зафіксовано вже 772 760 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 384 426 осіб, летальних випадків – 12 960. Добовий приріст випадків захворювання - понад 14 тисяч, при цьому кількість одужалих другу добу поспіль перевищує кількість захворілих. 

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 22-у - за кількістю смертей від COVID-19.

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