Минздрав назвал регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Запорожской области - по более чем тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях", - сообщил Степанов.
При этом заболеваемость по областям и в Киеве выглядит следующим образом:
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- Киев - 75376 (+1 364 за сутки)
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- Винницкая - 17988 (+273)
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- Волынская - 25121 (+330)
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- Днепропетровск - 40966 (+818)
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- Донецк - 24175 (+423)
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- Житомирская - 30 630 (+397)
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- Закарпатская - 23 880 (+234)
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- Запорожская - 33 615 (+1 060)
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- Ивано-Франковск - 38080 (+534)
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- Киевская - 40427 (+924)
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- Кировоградская - 5701 (+195)
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- Луганская - 6610 (+143)
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- Львовская - 48144 (+667)
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- Николаевская - 19894 (+446)
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- Одесская - 47 920 (+935)
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- Полтавская - 23926 (+635)
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- Ровенская - 32223 (+425)
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- Сумская - 31184 (+830)
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- Тернопольская - 28673 (+298)
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- Харьковская - 57267 (+906)
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- Херсонская - 11087 (+428)
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- Хмельницкая - 30943 (+715)
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- Черкасская - 24 776 (+730)
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- Черновицкая - 34 432 (+282)
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- Черниговская - 19 722 (+504)
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Напомним, в Украине на 3 декабря зафиксировано уже 772 760 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 384 426 человек, летальных исходов - 12 960. Суточный прирост случаев заболевания - более 14 000, при этом количество выздоровевших вторые сутки подряд превышает количество заболевших.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на семнадцатом месте по распространению и на двадцать втором - по количеству смертей от COVID-19.