У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. За минулу добу найбільшу кількість випадків коронавірусної хвороби зареєстрували в Києві – 220 випадків. Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Найбільшу кількість випадків за минулу добу зареєстровано в місті Київ — 220 випадків, Харківська область — 218 випадків, Львівська область — 203 випадки, Одеська область — 185, Івано-Франківська область — 164, Чернівецька область — 159, та Тернопільська область 141 випадок захворюваності”, — сказав Степанов.
Він підкреслив, що коронавірус продовжує розповсюджуватись по всій країні.
Нагадаємо, в Україні на 8:40 27 серпня зафіксовано вже понад 112 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків — збільшення до 1,9 тисячі.