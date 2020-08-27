У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом випадків COVID-19 за добу

“Найбільшу кількість випадків за минулу добу зареєстровано в місті Київ — 220 випадків, Харківська область — 218 випадків, Львівська область — 203 випадки, Одеська область — 185, Івано-Франківська область — 164, Чернівецька область — 159, та Тернопільська область 141 випадок захворюваності”, — сказав Степанов.

Він підкреслив, що коронавірус продовжує розповсюджуватись по всій країні.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 27 серпня зафіксовано вже понад 112 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків — збільшення до 1,9 тисячі.



