В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество случаев коронавирусной болезни зарегистрировали в Киеве - 220 случаев. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Наибольшее количество случаев за минувшие сутки зарегистрировано в городе Киев - 220 случаев, Харьковская область - 218 случаев, Львовская область - 203 случая, Одесская область - 185, Ивано-Франковская область - 164, Черновицкая область - 159, и Тернопольская область 141 случай заболеваемости", - сказал Степанов.
Он подчеркнул, что коронавирус продолжает распространяться по всей стране.
Напомним, в Украине на 8:40 27 августа зафиксировано уже более 112 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев - увеличение до 1,9 тысячи.