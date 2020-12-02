У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом випадків COVID-19: Київ у лідерах

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях", - повідомив міністр.

Статистика щодо захворюваності у Києві та по областях виглядає так:



Київ – 74 012 (+1 735 за добу)



Вінницька – 17 715 (+146)



Волинська – 24 791 (+308)



Дніпропетровська – 40 148 (+489)



Донецька – 23 752 (+595)



Житомирська – 30 233 (+133)



Закарпатська – 23 646 (+208)



Запорізька – 32 555 (+947)



Івано-Франківська – 37 546 (+529)



Київська – 39 503 (+975)



Кіровоградська – 5 506 (+124)



Луганська – 6 467 (+117)



Львівська – 47 477 (+586)



Миколаївська – 19 448 (+463)



Одеська – 46 985 (+1 147)



Полтавська – 23 291 (+528)



Рівненська – 31 798 (+515)



Сумська – 30 354 (+727)



Тернопільська – 28 375 (+280)



Харківська – 56 361 (+659)



Херсонська – 10 659 (+288)



Хмельницька – 30 228 (+477)



Черкаська – 24 046 (+456)



Чернівецька – 34 150 (+208)



Чернігівська – 19 218 (+501)



Додамо, в Україні на 2 грудня зафіксовано вже 758 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 369 054 особи, летальних випадків – 12 717. Добовий приріст захворюваності - понад 13 тисяч випадків, при цьому кількість одужалих за добу перевищує кількість захворілих.