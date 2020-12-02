У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом випадків COVID-19: Київ у лідерах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві та Одеській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях", - повідомив міністр.
Статистика щодо захворюваності у Києві та по областях виглядає так:
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- Київ – 74 012 (+1 735 за добу)
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- Вінницька – 17 715 (+146)
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- Волинська – 24 791 (+308)
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- Дніпропетровська – 40 148 (+489)
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- Донецька – 23 752 (+595)
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- Житомирська – 30 233 (+133)
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- Закарпатська – 23 646 (+208)
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- Запорізька – 32 555 (+947)
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- Івано-Франківська – 37 546 (+529)
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- Київська – 39 503 (+975)
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- Кіровоградська – 5 506 (+124)
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- Луганська – 6 467 (+117)
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- Львівська – 47 477 (+586)
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- Миколаївська – 19 448 (+463)
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- Одеська – 46 985 (+1 147)
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- Полтавська – 23 291 (+528)
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- Рівненська – 31 798 (+515)
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- Сумська – 30 354 (+727)
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- Тернопільська – 28 375 (+280)
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- Харківська – 56 361 (+659)
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- Херсонська – 10 659 (+288)
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- Хмельницька – 30 228 (+477)
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- Черкаська – 24 046 (+456)
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- Чернівецька – 34 150 (+208)
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- Чернігівська – 19 218 (+501)
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Додамо, в Україні на 2 грудня зафіксовано вже 758 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 369 054 особи, летальних випадків – 12 717. Добовий приріст захворюваності - понад 13 тисяч випадків, при цьому кількість одужалих за добу перевищує кількість захворілих.